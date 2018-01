Marina estreia na TV como candidata e usa imagens com Campos para reforçar união dos dois A nova candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, estreou no horário eleitoral de TV do partido nesta quinta-feira num programa cheio de imagens dela com Eduardo Campos e com trechos de um discurso da véspera, afirmando que seu destino é o legado do presidenciável morto na semana passada em um acidente aéreo.