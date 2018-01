Marina supera Aécio em 12 pontos no 1o turno e venceria Dilma e Aécio no 2o turno, diz CNT/MDA A candidata à Presidência Marina Silva (PSB) obteve 28,2 por cento das intenções de voto na primeira pesquisa CNT/MDA realizada após a oficialização da candidatura presidencial da ex-ministra, divulgada nesta quarta-feira, ante 34,2 por cento da presidente Dilma Rousseff (PT) e 16 por cento do candidato do PSDB, Aécio Neves, no primeiro turno.