Marinada de manga ao perfume de pimenta cheirosa do Pará (Tordesilhas)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - O prato chegou chegando à mesa: lindo, desfilando cores e formas ousadas, tropicais. Tinha até pérolas! Na verdade, grãozinhos de tapioca tingidos de preto pelo molhinho agridoce. E envelopados por fatias finas de manga marinada. Elementos demais, e nem todos tão incríveis como o nome do prato e a apresentação prometiam. As pérolas de tapioca estavam meio duras (mas alguém aí já viu pérola mole? Então vai que era a idéia). Havia dois tipos de acidez (um da marinada de manga, outro do molhinho misterioso) disputando nosso paladar. Tanta coisa que da pimenta do Pará não sobrou nem... cheiro. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Surubim defumado acompanha fatias de manga e bolinhas de tapioca cozida no balsâmico. Folhas de erva doce e rodelas de pimenta de cheiro do Pará completam essa deliciosa proposta. Sabores contrastantes como o doce da manga, o defumado do peixe, o balsâmico e leite de coco fazem uma festa no céu da boca. É uma entrada, que de tão saborosa, justifica por si só uma ida ao bom Tordesilhas. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Na realidade, trata-se de surubim marinado na manga com pimenta cheirosa. Adaptação de pratos modernos da cozinha atual, montado com produtos tipicamente do norte do Brasil. Prato inteligente e deleitoso. Bela apresentação. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Boa ideia, bem executada. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Não me impressionou. O peixe em fatias um pouco mais grossas e textura não-homogênea não cediam somente ao garfo. Já as pimentas são um espetáculo a parte, não dá para esquecer, dá vontade de pegar com os dedos e comer, mas cuidado: é só para iniciados. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - Já a marinada de manga do Tordesilhas é uma descoberta e combinação de cores e sabores fascinantes e só não ganhou meu voto porque a fruta não estava nos seus melhores dias - fibrosa demais. E as bolinhas de tapioca, muito duras, pegando no dente. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Uma entrada aromática que alia a intensidade do sabor do peixe com o perfume adocicado da fruta. Bela combinação. Linda apresentação. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - Prato notabilíssimo, pelos ingredientes, pela execução e pela apresentação. A manga, cortada com perfeição, parece que nasceu para casar com este surubim delicadamente defumado. O suave cheiro da Amazônia levanta a alma, até porque o corpo fica leve. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Esse prato é surpreendente. Não deixe de provar. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Talvez tenha sido minha mais difícil decisão. Marinar uma manga já é, em si, uma iniciativa digna de aplauso. Finas fatias, em perfeita mas delicada harmonia com o potente surubim defumado e ainda contando com a presença inebriante da pimenta cheirosa do Pará? Equivale a um gol de placa. O resultado é mesmo fantástico. Quase joguei nos dados para tomar minha decisão. Estaria empatado com o cupim, se o critério do prêmio assim permitisse. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - Nesta entrada com jeito de Brasil moderno, ao estilo das melhores saladas criadas pós-gargouillou de jeunes legumes, falta apenas algo mais empolgante. É bonita, a doçura da manga combina com o surubim, mas parece que o conceito é mais forte do que o sabor.