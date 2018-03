Marinha confirma busca por 4 ocupantes de helicóptero A Marinha confirmou o desaparecimento de quatro pessoas após o pouso forçado de helicóptero Super Puma que prestava serviços à Petrobras, logo após decolar da plataforma P-18 em direção a Macaé, no norte fluminense. Havia 17 passageiros e três tripulantes a bordo. O acidente aconteceu às 16h15 e as buscas no local continuavam até o começo da noite. Chovia muito e o mar estava agitado no momento do acidente. A P-18 está a cerca de 100km do litoral. De acordo com a nota do Comando do 1º Distrito Naval, as buscas no local são conduzidas por embarcações da Petrobras e a Marinha deslocou um navio para o local do acidente. A identidade dos passageiros resgatados e desaparecidos ainda não foi divulgada.