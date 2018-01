Marinha da França usa mundo virtual para recrutar jovens

Uma fragata da Marinha francesa acostou no mundo virtual Second Life com o objetivo de estimular jovens a ingressar na carreira. A Marinha da França pretende recrutar cerca de 4 mil pessoas em 2008 e avalia que o Second Life, simulador da vida real que já reúne uma comunidade de 11 milhões de pessoas, é uma "forma original de apresentar suas missões a jovens curiosos que poderão se tornar os marinheiros de amanhã". Na fragata digital, criada por especialistas em informática, os visitantes do Second Life podem fazer perguntas sobre a carreira, durante 24 horas por dia, a uma equipe de marinheiros de verdade. À noite, também estão previstos fóruns de discussão com comandantes, pilotos da Aeronáutica e nadadores de combate. Esta é a primeira vez que o Ministério da Defesa da França, ao qual está integrada a Marinha, utiliza o Second Life para recrutar pessoas. "Visitar um barco é a melhor forma de mostrar explicitamente a profissão que oferecemos", afirma o comandante Loïc Finaz, responsável pelas contratações da Marinha da França. "É uma boa maneira de fazer escalas em lugares onde não temos o hábito de acostar, já que podemos entrar diretamente em contato com jovens de todo o país", acrescentou Finaz. "Talvez um dia abriremos escritórios de recrutamento no Second Life." A Marinha francesa também organiza um concurso que dará a um dos internautas como prêmio uma viagem a bordo de uma fragata de verdade. "O Second Life permite entrar em contato a Marinha de uma maneira original", diz Stanislas Gentien, chefe do recrutamento online da Marinha francesa. "São jovens curiosos e que se interessam pelas novas tecnologias e espaços virtuais e que podem descobrir a Marinha de uma nova forma." A fragata "Marinha Nacional" fará escala no Second Life até o dia 4 de dezembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.