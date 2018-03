Marinha recebe navio para pesquisa na Antártica Baixou âncora ontem na base naval do Rio de Janeiro o navio polar Almirante Maximiano, adquirido pelo governo brasileiro para servir de apoio ao interesse científico do País na Antártica. O navio, que já foi um pesqueiro, foi adaptado para operar em águas com gelo por um estaleiro de Bremerhaven, na Alemanha. De acordo com o almirante de Alvaro Luiz Pinto, comandante de Operações Navais, com a incorporação do navio polar o governo vai ampliar as pesquisas científicas na Estação Antártica Comandante Ferraz.