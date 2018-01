Mario 3D Land Here we go! y O game recupera a série do encanador para o GameBoy e aproveita o que o portátil da Nintendo tem de melhor para transformar a aventura em 3D. Traz elementos clássicos e aquela simpatia, mesclando um pouco de cada um dos melhores jogos. É a aposta da marca para elevar as vendas do 3DS e antecede a chegada do título do Mario para o Wii U.