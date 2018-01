Mario e Pac-Man são mais famosos que Matt Damon, diz índice

Nada de Matt Damon: uma pesquisa descobriu que os personagens de videogame Mario e Pac-Man são considerados os verdadeiros heróis para muitos consumidores norte-americanos. Mario, o pequeno personagem dos jogos da Nintendo, tem mais apelo do que celebridades como os atores Matt Damon, Ashley Judd e o jogador de basquete Michael Jordan, segundo o índice Davie Brown Celebrity Index (DBI), que mede a popularidade através de pesquisas diretas com o consumidor. Já Pac-Man, o herói arredondado comedor de fantasmas, famoso dos fliperamas antigos, é reconhecido por 94% dos consumidores dos Estados Unidos, mais do que celebridades de alto calibre como Ben Affleck, Dolly Parton e Jamie Foxx. O índice independente (http://www.dbireport.com/) usa uma pesquisa com consumidores para fazer um ranking com mais de 1,6 mil celebridades em diversas categorias, incluindo sua popularidade e apelo. Ele recentemente adicionou diversos personagens de videogame, entre eles Mario, Pac-Man, Lara Croft, Donkey Kong e Sonic. "O apelo de Mário não é tão diferente do de Tom Hanks ou Will Smith", afirmou Bill Glenn, vice-presidente de análise e visão para a Davie Brown Entertainment, que criou o DBI. "Ele é uma figura fascinante e de boa natureza. E, assim como Hanks, tem estado conosco por 25 anos, já se tornou familiar. Para atestar as celebridades, esses são fatores cruciais", acrescentou em comunicado. Mario fica pouco atrás de Pac-Man, com reconhecimento de 93% dos consumidores norte-americanos, segundo o DBI. Dentre os personagens testados pelo DBI, Pac-Man também teve o segundo maior placar no quesito "apelo". Ryu Hayabusa, da série de jogos Ninja Gaiden, ficou em terceiro lugar nesse quesito entre os personagens de videogames.