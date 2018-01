Mario e Sonic são as primeiras grifes

Mesmo uma franquia multimilionária pode virar pó se não for bem cuidada. Infelizmente foi isso o que aconteceu com Sonic, o porco-espinho que já foi mascote da japonesa Sega e, por muito tempo, o principal concorrente de Super Mario para toda uma geração de jogadores. Nos anos 90 do século passado, o mascote azul dominava no Ocidente e Oriente. Foi o responsável direto pela explosão de sucesso do Mega Drive, o console de 16 bits da Sega. Mas desde que surgiu, em 1991, o porco espinho tem sido vítima de vários jogos ruins, que falharam na tentativa de atrair novos fãs e, pior, deixaram a geração que cresceu amando Sonic com uma sensação ruim, por causa da decadência do personagem. Ronaldo Testa, especialista em games e autor do blog www.hardgamer.com.br explica: "Essa exploração exagerada cansou os jogadores daquela época (do lançamento de Sonic), foram muitos jogos que não lembravam em nada a obra original." O último jogo do porco-espinho, lançado para PS3 e Xbox 360 em 2006, foi um fracasso retumbante. O que alimenta a franquia Sonic hoje em dia são participações especiais em outros games, como Mario&Sonic at the Olympic Games e Super Smash Brothers Brawl. Super Mario, mesmo com todo o fascínio que exerce, não está imune à super-exploração. Além da série principal de jogos –que teve no genial Super Mario Galaxy seu último lançamento – o encanador amarga alguns jogos constrangedores. A Nintendo já o colocou para jogar futebol, golfe, basquete, tênis, uma infinidade de esportes que, convenhamos, não são exatamente o forte de um encanador especializado em destronar déspotas reptilianos e resgatar princesas virginais. Nem sempre o resultado desses jogos é ruim. A série Mario Kart criou um novo gênero de jogos de corrida e continua firme até hoje. Mesmo com qualidade questionável, os jogos derivados da franquia Mario continuam vendendo muito bem. Mas fica a pergunta: será que, sem um personagem de peso, esses games venderiam o mesmo? SUPER MARIO 161 games contaram com a presença ilustre do encanador bonachão. Os mais estranhos foram jogos de datilografia para crianças, lançados para computadores 21 plataformas receberam os games do encanador desde a sua primeira aparição nos fliperamas. O maior fracasso foi no Virtual Boy, um misto de portátil e console de mesa lançado nos anos 90 SONIC 172 games tiveram a participação direta do porco-espinho da Sega, tanto como astro ou como convidado especial 24 plataformas receberam os games. Desde o Mega Drive, o personagem passou pelos fliperamas e consoles da Sega. Em 2001, ele apareceu no GameBoy Advance, um console da Nintendo, a maior rival da Sega. Hoje até telefones rodam Sonic