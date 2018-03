Marisa ainda faz levantamento de perdas com ataques A varejista Marisa informou que ainda faz levantamento sobre perdas por depredação da loja da companhia na Rua Direita, no centro de São Paulo. O estabelecimento foi atacado na noite de terça-feira, 18, durante as manifestações pela revogação do aumento da tarifa de ônibus na cidade, e não abriu hoje.