Mark Bittman, o minimalista

Nesse feriado, vá para a cozinha! Mas antes disso, dê uma olhada na seleção de vídeos de Mark Bittman preparando receitas. O cozinheiro que ficou mais conhecido como O Minimalista (nome da coluna que assina no jornal The New York Times, publicada semanalmente no Paladar), dá um show entre o forno e o fogão. Mark Bittman e Jamie Oliver ensinam a preparar frango à parmegiana: Veja versão em inglês aqui. Mark Bittman e Fergus Henderson ensinam a preparar tutano: Veja versão em inglês aqui. Veja também: vídeos do minimalista Mark Bittman: Nachos gregos com molho de queijo feta Molhos para salada Falsa torta de frutas de caroço Polvo galego Zuppa arcidossana Sorbet super simples Pudim mexicano de tofu com chocolate Peru refogado Matambre