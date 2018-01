Mark Hurd não está ligado ao caso de espionagem na HP, diz promotor As autoridades que investigam o caso da espionagem de jornalistas e executivos da HP, suspeitos de vazar informações, ainda não encontraram evidências do envolvimento do executivo Mark Hurd, CEO da empresa. As declarações foram feitas mesmo após jornais de grande circulação nos EUA, como o Washinton Post e o The Wall Street Journal, terem publicado matérias em que alegam terem tido acesso a e-mails de Hurd que comprovariam seu envolvimento. "O chefe da HP ainda não foi ligado a nenhuma atividade criminosa. Não há evidência neste sentido que aponte o executivo como uma das pessoas que cometeu o crime", disse Bill Lockyer, promotor da Califórnia encarregado do caso. Hurd deve revelar detalhes nesta sexta sobre como a HP está lidando com as acusações de espionagem sobre pessoas de sua equipe e jornalistas, a respeito de uma fonte que estaria vazando informações. A menção de que Hurd faria um pronunciamento levou a uma queda de mais de 5% no valor das ações da HP nesta quinta-feira.