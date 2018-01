Mark Ronson e Bruno Mars mantêm o topo das paradas britânicas

É a terceira semana alternada em primeiro lugar para a música, que também estabeleceu o recorde pela segunda semana com mais de 2,5 milhões de transmissões via streaming nos últimos sete dias.

Philip George, DJ de 21 anos, foi a maior novidade, em segundo lugar, com o seu lançamento "Wish You Were Mine". "Thinking Out Loud", de Ed Sheeran, ficou firme em terceiro lugar.

Na parada de álbuns, o cantor e compositor George Ezra emplacou "Wanted On Voyage" de volta ao primeiro lugar três meses depois de liderar a lista pela primeira vez, empurrando "X', de Sheeran, para o segundo lugar. "In The Lonely Hour", de Sam Smith, caiu uma posição para terceiro lugar.