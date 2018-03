Marmelo volta para o sul de MG

Delfim Moreira e Marmelópolis, além de Virgínia, Cristina e Maria da Fé, no sul de Minas, já foram os maiores produtores nacionais de marmelo. Esses municípios chegaram a cultivar 2 mil hectares, com mais de 2 milhões de quilos da fruta por ano e 27 indústrias de polpa, empregando mais de 20 mil pessoas. Após o auge, na década de 50, veio a crise nos anos 70, provocada pela concorrência com a importação e a doença requeima, que quase dizimou os pomares da fruta. Há quatro anos, alguns produtores começaram a renovar pomares, o que levará, neste ano, a um aumento de 30% na safra, atingindo 65 toneladas, ao preço de R$ 1 a R$ 1,50 por quilo, que anima os produtores a reinvestir na fruta. "O marmelo não é consumido como fruta de mesa; sua polpa é utilizada para fazer marmelada e na composição de outros doces", diz o técnico Alexandre Kurachi, do escritório da Emater-MG. Segundo ele, o mercado ainda é restrito. "Estamos tendo dificuldade em vender 30% que ainda restam da safra." Em 2007, uma fábrica de doces de Delfim Moreira comprou 15 mil quilos, mas agora não comprará, pois tem estoques. HISTÓRIA O marmelo foi introduzido no Brasil em 1532, por Martim Afonso de Souza, e alcançou tamanha importância que a marmelada se tornou um dos primeiros produtos brasileiros de exportação na época colonial. Não é difícil imaginar que, entre as cidades citadas, Marmelópolis, que por motivos óbvios recebeu este nome, tenha sido a maior produtora. E hoje é a única que está retomando a produção comercial. Toda a produção virava polpa em 18 fábricas, algumas pequenas, outras grandes empresas como a Cica, Colombo, Etti e Peixes. Os sinais dos tempos áureo estão por toda a cidade, até na praça principal, onde o nome, Praça Cica, e uma construção em ruínas foi o que restou da antiga fábrica. "Era um tempo animado, com muitas famílias trabalhando nas fábricas ou na colheita", conta Irênio Alves Ribeiro, o Tio Irênio. Aos 76 anos, ele faz parte do grupo de cinco produtores que resgatam a cultura do marmelo. Neste ano, ele já vendeu 12 mil quilos da fruta para uma pequena fábrica de Santa Rita de Caldas. O produtor calcula o custo médio de R$ 1 mil por hectare, para um faturamento bruto de R$ 3.500 por hectare.