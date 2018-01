Marrakech, 27 de setembro de 38 "A maioria dos mendigos fica bastante satisfeita com 1 sou (20 sous equivalem a meio penny). Dois incidentes ilustrativos: pedi a um garoto de uns 10 anos para chamar um táxi e, quando ele voltou com o táxi, eu lhe dei 50 cêntimos (três farthings, mas pelos padrões locais um pagamento exagerado). Enquanto isso, uma dezena de garotos se aglomerou e, quando me viram tirar um punhado de moedinhas do bolso, eles se atiraram sobre elas com tanta violência que tiraram sangue da minha mão. Quando consegui me desvencilhar e dar ao garoto os 50 cêntimos, alguns outros se atiraram sobre ele, forçando sua mão a abrir e roubando o dinheiro. Outro dia, eu estava alimentando gazelas nos jardins públicos com pão quando um funcionário árabe que estava fazendo um trabalho naval perto dali se aproximou de mim e me pediu um pedaço do pão. Eu dei e ele o embolsou agradecido."