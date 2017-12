Marta Suplicy deixa Ministério da Cultura e pede a Dilma equipe econômica independente

“Todos nós, brasileiros, desejamos, neste momento, que a senhora seja iluminada ao escolher sua nova equipe de trabalho, a começar por uma equipe econômica independente, experiente e comprovada, que resgate a confiança e credibilidade ao seu governo e que, acima de tudo, esteja comprometida com uma nova agenda de estabilidade e crescimento para o nosso país”, disse Marta.

“Isto é o que hoje o Brasil, ansiosamente, aguarda e espera.”

O "desejo" expresso por Marta surge num cenário de fraco crescimento econômico, inflação alta, contas públicas deterioradas e contínuas críticas sobre a política econômica de Dilma.

Reeleita para um novo mandato, a presidente anunciou durante a campanha que o atual ministro da Fazenda, Guido Mantega, não participará do novo governo, gerando grande expectativa sobre o novo titular do ministério.

Marta, que retorna ao Senado para exercer seu mandato até 2018, foi uma das apoiadoras do movimento “Volta Lula” dentro do PT para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse do candidato do PT à Presidência neste ano, no lugar de Dilma.

(Por Maria Carolina Marcello)