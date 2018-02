Marussia segue Caterham e entra em recuperação judicial

A medida deixará apenas nove equipes e 18 carros no grid de largada para a corrida em Austin, no Estado norte-americano do Texas, que será seguida pelo Grande Prêmio do Brasil, em São Paulo. O final da temporada será em Abu Dhabi, em 23 de novembro.

A Caterham declarou recuperação judicial na semana passada, com o fechamento de sua fábrica e com o afastamento de funcionários até segunda ordem.

“Com o acionista existente incapaz de fornecer o nível exigido de financiamento, a equipe sênior de administração (da Marussia) trabalhou incansavelmente para trazer novos investimentos para a escuderia a fim de assegurar seu futuro de longo prazo, mas, infelizmente, foi incapaz de fazer isso no tempo disponível”, disse o administrador-conjunto da FRP Advisory, Geoff Rowley.

“Assim, não foi deixada alternativa exceto colocar a companhia em concordata."

A notícia já era esperado e o chefe comercial da Fómula 1, Bernie Ecclestone, disse à Reuters no sábado que nenhuma das duas escuderias iria para Austin.

Não houve comentários da Marussia, que está em sua nona temporada na F1, desde a semana passada. A escuderia é detida oficialmente pela empresa Manor Grand Prix Racing, tendo como principal acionista o russo Andrei Cheglakov.

Há algum tempo, relatos nos bastidores indicam que Cheglakov, cuja companhia de carros esportivos Marussia fechou em abriu, não estava preparado para colocar mais dinheiro na equipe e buscava uma saída caso nenhum comprador aparecesse.

A equipe, que usar motor Ferrari, já estava com problemas por conta do acidente sofrido por seu piloto francês Jules Bianchi no Japão há três semanas, e participou com apenas um carro na corrida em casa na Rússia.

Bianchi, de 25 anos, permanece em condição crítica em um hospital no Japão, com trauma cerebral sério após colidir com um trator em Suzuka.

A Caterham, registrada na Malásia, está em seu 11º campeonato e ainda não marcou nenhum ponto.

A participação da Marussia no Brasil e em Abu Dhabi permanece em dúvida e dependerá do resultado do processo administrativo e de quaisquer negociações relacionadas com as partes interessadas.

Rowley, no entanto, reconheceu que há uma “janela muito limitada de oportunidades”.

O administrador disse que ninguém havia sido demitido e que todos os quase 200 funcionários foram pagos integralmente até o fim de outubro.