Massa conta com disputa entre pilotos da Mercedes e diz que pode arriscar Largando da terceira posição no Grande Prêmio do Brasil, Felipe Massa terá uma visão privilegiada da briga entre os pilotos da Mercedes pelo título da Fórmula 1. E sem nada a perder, ele conta exatamente com uma oportunidade nesse momento para arriscar uma boa posição no domingo.