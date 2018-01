Massa de ar polar derruba temperatura no RS A chegada de uma massa de ar polar traz uma nova onda de frio ao Rio Grande do Sul nesta semana. A temperatura já começou a cair nesta quarta-feira, 18, quando a mínima chegou a 3,8 graus em Canguçu, no sul do Estado. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica que os termômetros podem marcar até um grau abaixo de zero nesta quinta-feira, 1 e zero grau nesta sexta-feira, 20, dias que amanhecem com geada em diversas regiões do Estado.