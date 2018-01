Massas: Os votos dos comilões Anna Angotti & Demian Ta kahashi Lasanha à bolonhesa - Aguzzo O ravióli de burrata deliciosamente gordo do Due Cuochi nos abalou. Depois veio a fantástica harmonia de sabores da pasta com le sarde, do Tappo. E ainda tinha o ravióli de pato do Fasano, que quase provocou divórcio no Bicho: saboroso para o Demian, horroroso para a Anna. Entre tantos pesos-pesados, quem apostaria na lasanha à bolonhesa do Aguzzo? Fomos nocauteados pela massa leve, com ótimo gratinado e equilíbrio perfeito de Ingredientes. Veja também: Comentários sobre os outros indicados: Raviolini d'anitra al profumo d'arancia - Fasano Ravioli de burrata e speck - Due Cuochi Cucina Ravioli surpresa de galinha caipira e quiabo ao leve molho do assado - Pomodori Lasagne alla bolognese - Aguzzo Pasta con le sarde - Tappo Spaghetti con vongole in vino bianco - Marina di Vietri Blog Alhos, passas e maçãs Ravióli de pato - Fasano Deem-me um parágrafo, uma página, o suplemento todo, a edição de domingo. E não conseguirei dizer exatamente o que é esse ravióli e o que foi comê-lo. O recheio processado de pato traz o sabor incisivo, mas não acintoso da ave. O molho de laranja, com raspinhas delicadas sobre cada um dos 16 raviolini, dá acidez, amargor, doçura e intensidade ao prato. A massa é delicada, leve e mantém sua presença. É dos melhores pratos das sete galáxias e, para mim, o melhor do Prêmio. Braulio Pa smanik Ravióli de burrata - Due Cuochi Cucina Massa muito bem elaborada, recheio marcante e saboroso. Para uma cidade que oferece ravióli de mussarela em quase todas as casas italianas, este prato é, sem dúvida, um diferencial de criatividade e qualidade. Flávio Siqueira Ravióli surpresa - Pomodori Ravióli recepcionando o quiabo como parceiro é surpreendente. A integração da dupla frango-quiabo, tão conhecida de nosso interior, ganha roupagem italiana de especial delicadeza, na qual a baba do quiabo não tem vez. A pasta, fresquíssima e acobertada por molho rôti, acolhe por dentro seus companheiros lado a lado, possibilitando uma experiência que revela como o aparentemente trivial pode ser surpreendente. Jacques Trefois Ravióli de burrata - Due Cuochi Cucina Este simpático restaurante está merecidamente sempre cheio. Come-se bem, com porções fartas para um preço justo, eis a fórmula certa. Os raviólis são impecáveis, leves, a massa de primeira e o recheio, ótimo. Um prato delicado e fino. Comendo este ravióli parecia que eu estava na Itália. O speck até que combina. Porém eu o cortaria mais fino, para acompanhar a delicadeza dos raviólis. Janaina Fida lgo Ravióli de pato - Fasano A desconstrução de um prato clássico num restaurante clássico, a "ousadia" que deu certo. Leve (massa) e intenso (recheio) ao mesmo tempo. Luiz Américo Camargo Ravióli de burrata - Due Cuochi Cucina A burrata dentro do ravióli, ainda com este speck por cima, será que vai funcionar? Vai desequilibrar? Não, e percebemos um prato que é bom tanto nas partes (a massa delicada, o recheio untuoso, a cobertura dando gordura e textura) quanto no todo. O Due Cuochi, este fenômeno de público, inverte as verdades estabelecidas: quanto maior a escala, mais se aprimora a qualidade. Luiz Horta Ravióli surpresa - Pomodori Fazia muito tempo que uma massa não me encantava tanto. Dias e dias depois, escrevendo este voto, ainda salivo. A textura e o sabor do quiabo deram uma consistência espetacular ao prato, e o caldo era absoluto, essencial, galinha caipira líquida. Arrebatador. Neide Rigo Ravióli de pato - Fasano Eis um prato que eu jamais pediria. Não pelo pato ou pelo molho, mas, pelo contrário, porque pensei na massa como estorvo para ambos. Porém, foi uma surpresa. O travesserinho de massa firme, fina e delicada parece funcionar como um intervalo necessário para que se aprecie no momento da mordida a combinação do molho com o sabor confinado do pato. O molho de laranja é bastante cítrico. Agridoce, mais adocicado do que ácido, mas num balanço deleitoso que estimula ânimos para lamber o prato. Patrícia Ferraz Ravióli de burrata - Due Cuochi Cucina A melhor massa da temporada na minha opinião. Evidentemente preparada no dia, sutil, com recheio cremoso de burrata defumada e servida com azeite de ervas. Algumas folhas de rúcula e uma fatia de speck dão um toque mais forte ao prato. Roberto Smeral di Ravióli de pato - Fasano Um prato correto, leve, com uma massa fina e de boa qualidade, sem defeitos mas também sem algo para entusiasmar. Ganha em sua categoria, pois neste ano as massas deixaram bastante a desejar. Silvio Giann ini Ravióli de pato - Fasano É impossível resistir à delicadeza do conjunto: leve, alegre, com alguma improvisação, mas sem extravagâncias. A massa fresca recebe uma porção precisa de pato. O prato ganha ritmo com o molho de laranja e cresce em prazer a cada mordida. Ao fim, suspiro de tristeza, na certeza de reencontrá-lo em futuro próximo.