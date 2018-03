Matarazzo diz que denúncia contra ele 'disparate' O vereador Andrea Matarazzo (PSDB), de São Paulo, reagiu nesta sexta-feira às denúncias de envolvimento no suposto esquema de formação de cartel e pagamento de propinas em licitações ligadas às Companhias do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). "É um disparate a forma como querem ligar meu nome a supostos favorecimentos. Não sou sequer citado na troca de correspondência entre executivos da Alstom, em 1997, que consta em documento da Polícia Federal (PF), um ano antes de eu me tornar secretário de Energia", disse, por meio de nota.