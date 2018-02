Matemático russo recusa US$ 1 milhão por ter resolvido problema de 1904

O matemático russo Grigori Perelman (foto) recusou oficialmente o prêmio de US$ 1 milhão do Instituto Clay de Matemática (CMI) pela resolução da conjectura de Poincaré, enigma geométrico que desafiava cientistas desde 1904. Segundo o site do instituto americano, que lançou o desafio em 2000, o dinheiro recusado será empregado "em benefício da matemática".

Além de ter ignorado as normas da imprensa científica ao publicar a solução do problema na internet em 2003, após ter trabalhado no enigma durante sete anos, Perelman recusou em 2006 a medalha Fields, considerada o Nobel da matemática, e havia rechaçado o prêmio do Congresso Europeu de Matemática, em 1996. O cientista, de 43 anos, mora em um pequeno apartamento em São Petersburgo com a mãe e não exerce atividade remunerada.