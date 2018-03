Material da Fifa para Copa prega abstinência sexual O Ministério da Saúde permitiu a distribuição de um manual da Fifa que prega a abstinência sexual para prevenção da aids. A pasta pediu para que o material fosse alterado antes da divulgação, mas apenas uma parte do texto foi mudada pela federação de futebol. A alternativa - criticada por associações não governamentais e especialistas em saúde pública - foi permitir a divulgação do material com uma errata.