Mato Grosso do Sul tem primeira morte por gripe suína A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul confirmou hoje o primeiro óbito pelo vírus Influenza A (H1N1) no Estado. A vítima é uma mulher de 24 anos do município de Três Lagoas. Os primeiros sintomas apareceram no dia 20 de julho e a morte foi constatada em 3 de agosto. A paciente ficou internada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A confirmação do diagnóstico foi feita pelo exame do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.