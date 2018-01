Matsushita escolhe comprador de unidade JVC, dizem fontes A fabricante de produtos com marca Panasonic, Matsushita Electric Industrial, está nos estágios finais de escolha da empresa de investimentos TPG como preferida para a compra da unidade deficitária JVC, informaram fontes próximas da situação na sexta-feira. O acordo deve ser avaliado em 80 bilhões de ienes (US$ 682 milhões), baseado no preço de fechamento da ação da Victor Co. do Japão (JVC) na quinta-feira, se a TPG comprar a participação inteira de 52,4% que a Matsushita tem na unidade. Apesar da JVC aproveitar alta demanda por filmadoras equipadas com discos rígidos, as vendas de TVs de projeção traseira têm sido duramente atingidas pelas fortes quedas de preços dos televisores com telas de plasma e LCD. A empresa também enfrenta dificuldade para competir com gigantes como Sony e Samsung Electronics no mercado de TVs de telas de cristal líquido.