Matsushita planeja investir US$352 milhões em países do Bric A Matsushita, fabricante dos produtos Panasonic, anunciou que investirá 40 bilhões de ienes (352 milhões de dólares) até março de 2010 para promover a marca e fortalecer sua rede de serviços e distribuição nos mercados do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) e Vietnã. Conduzir as vendas nessas nações emergentes é importante para a Matsushita Electric Industrial uma vez que a companhia planeja alcançar faturamento anual de 10 trilhões de ienes a partir do ano fiscal que se iniciará em abril de 2009. No período encerrado em março deste ano, a companhia obteve vendas de 9,1 trilhões de ienes. "A quantidade a ser investida pode aumentar, mas não deverá ser menor que isso", afirmou o diretor administrativo da empresa, Hitoshi Otsuki, a repórteres nesta terça-feira. Uma grande parte do investimento planejado será gasto na Rússia, onde a empresa, a maior fabricante de eletrônicos do mundo, está montando sua própria rede de vendas. As ações da Panasonic, concorrente da Sony e da Samsung no mercado de televisores de tela plana avaliado em 82 bilhões de dólares, fecharam em queda de 0,2 por cento. Enquanto isso, o índice que mede as ações das empresas de eletrônicos na bolsa de Tóquio encerrou estável.