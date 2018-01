Matt quer ressuscitar fóruns e aposta na nova web 3.0 Com dinheiro de sobra no bolso, Matt Mullenweg sonha com vôos mais altos. Sua empresa, a Automatic, tem 37 empregados. Fora a comunidade de desenvolvedores pelo mundo, que ele visita constantemente para conversar, "tomar uma cerveja" e sentir o que querem. No WordPress, o objetivo é simplificar ainda mais. "Nem todo mundo consegue criar um blog. É difícil para alguns publicar fotos e vídeos, por exemplo." Em algumas semanas, diz, será lançada uma nova versão que tornará mais fácil a criação e a personalização de um blog. O garoto também já pensa em diversificação. Uma das questões que o intriga hoje é a dificuldade em encontrar informações na internet, apesar de todo o hype em torno do Google. "Em dez anos produzimos mais conteúdo do que em toda a história da humanidade. A cada semana, no WordPress, são 20 milhões de novos posts. Em um mês são 80 milhões. Como encontrar algo? É preciso facilitar as buscas, deixá-las inteligentes..." Matt quer investir em pesquisas para a nova web 3.0, que, à medida que o internauta navega e classifica o conteúdo que produz ou consome com marcadores (tags), fica mais inteligente e aprende a interagir ainda mais com o usuário. Por fim, ele quer ressuscitar um velho conhecido dos internautas, os fóruns de discussão, até hoje muito ativos. A idéia é agregar mais ferramentas e opções de personalização. Mas o fórum não está ultrapassado? "É isso o que as pessoas diziam dos blogs quando eu apostei neles. Diziam: ‘É tão antigo. Por que fazer outro serviço?’ Há oportunidades aí. E quero fazer melhor do que é hoje."