Mattos diz torcer por contratação de Drogba no Corinthians

O diretor executivo de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, disse nesta sexta-feira que torce, curiosamente, para o sucesso do rival em uma empreitada. Na opinião dele, seria positivo para o futebol brasileiro o Corinthians contratar o atacante marfinense Didier Drogba, por significar um fortalecimento do mercado de transferências nacional.

"Sinceramente é legal, tomara até que aconteça", comentou o dirigente, em entrevista à ESPN Brasil. "É importante ter os grandes jogadores do mundo olhando para o Brasil, o Zé Roberto é o grande exemplo, a prova viva de que a idade não pesa tanto quando o atleta se cuida", disse Mattos. Enquanto o meia palmeirense vai fazer 43 anos em julho, o atacante pretendido pelo Corinthians está com 38.

Mattos disse que mesmo com sondagens, o colombiano Yerry Mina deve continuar no Palmeiras em 2017, principalmente pelo desejo de disputar a Copa Libertadores. "Ele está tranquilo. O Mina tem cinco meses de Palmeiras, aqui não é balcão de negócio, aqui a preocupação é técnica", afirmou. O diretor afirmou que o colombiano quer ganhar mais títulos no clube antes de pensar em se transferir.