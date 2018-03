Mau tempo interrompe buscas por bimotor no Pará

O sumiço foi notado por volta da 13h da terça-feira, 18, após o último contato do piloto e a acusação dos radares, aproximadamente 29 km à nordeste de Jacareacanga, sudoeste do Pará, de acordo com a FAB. O bimotor levava as técnicas de enfermagem Rayline Sabrina Brito Campos, Luciney Aguiar de Sousa e Raimunda Lúcia da Silva Costa, o motorista Ari Lima, funcionários Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), ligada ao Ministério da Saúde e o piloto Luiz Feltrin de Itaituaba para Jacareacanga, no sudoeste do Estado. Eles iriam substituir outro grupo que prestava serviço em uma aldeia Munduruku, na região.

O bimotor modelo Beechcraft BE 58 Baron saiu de Itaituba às 11h40 da terça-feira, mas enfrentou mau tempo. Problema que continua atrapalhado as buscas, segundo informações do Salvaero da Região Amazônica, unidade da FAB que coordena as buscas na Região Norte.

Contato

A passageira Rayline Campos conseguiu mandar duas mensagens de texto para o celular do tio Rubélio Santos, que mora em Santarém (PA), minutos antes do desaparecimento. "Tio to em um forte temporal e o motor parou de funcionar. Avisa a mamãe que amo muito todos. To aflita, to em pânico. Se eu sair bem aviso. To perto do Jacaré. Reza por nós. Não avisa a tia ainda", dizia às 12h17. A segunda mensagem, às 12h48, dizia "o motor ta parando. Socorro Socorro Tio Tio".

Ela passava cerca de 20 dias trabalhando e 20 dias morando com Rubélio. A família continua sem notícias. "Depois que ela mandou a mensagem, eu liguei para ela. Mas o celular só deu na caixa de mensagens. Aí eu me desesperei e avisei a Infraero daqui. Na verdade, eu continuo ligando, mas não consegui nada", declara o tio. A Jotan Taxi Aéreo informou que ainda não vai se pronunciar sobre o caso.