Mauritânia fecha fronteira com Mali por Ebola, dizem autoridades

Limame Ould Deddeh, diretor médico em Kobenni, uma cidade no leste da Mauritânia, perto da fronteira com o Mali, disse que o governo em Nouakchott tinha enviado ordens para fechar todas as passagens terrestres.

Uma segunda autoridade da Mauritânia confirmou o movimento.

O presidente Ibrahim Boubacar Keita, do Mali, disse mais cedo que seu país não fechará sua fronteira com a Guiné, apesar do caso de Ebola no Mali, uma menina que trouxe a doença da Guiné, que tem lutado contra a doença por meses.

(Reportagem de Kissima Diagana em Nouakchott e Adama Diarra em Bamako)