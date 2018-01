McAfee aponta falhas de segurança no sistema da Apple O McAfee Avert Lab, laboratório de segurança da empresa de segurança McAfee alertou para as vulnerabilidades descobertas no sistema operacional da Apple, o Mac OS X, mostrando que o ambiente não é tão seguro como se imaginava. Em um estudo, o laboratório indicou que a descoberta de falhas cresceu 228% nos últimos três anos, com 143 falhas encontradas no ano passado contra 45 em 2003. Só para efeito de comparação, as descobertas em sistemas Windows tiveram um aumento de 73%, com 159 falhas descobertas no ano passado contra 92 em 2003. Analistas do mercado atribuem as novas descobertas à recente popularidade dos computadores da Apple: máquinas sempre restritas ao nicho de criação e estudantes (e usuários finais, principalmente nos EUA, onde os micros da empresa têm custo mais atraente), os Macs começaram a atrair a atenção do público - e com isso, dos hackers e produtores de vírus - com lançamentos como os recentes micros equipados com os chips Core Duo da Intel. "Muitos acreditam que o simples fato de usar o sistema da Apple contribuía para a sua segurança, achando que estas máquinas eram menos suscetíveis a ataques do que as com Windows. E embora as ameaças ao Mac OS X sejam menores em volume, o uso de produtos da Apple não provê invisibilidade a arquivos hostis. Então os usuários precisam ficar mais vigilantes sobre adotar medidas de segurança adicionais conforme o sistema se tornar mais popular, o que fará os ataques ao sistema operacional da Apple aumentar?, disse Stuart McClure, vice presidente sênior de ameaças globais da McAfee. De fato, o número de vírus conhecidos voltados ao sistema da Apple é infinitamente menor do que o arsenal que visa atacar micros com Windows: desde 1987 a empresa só encontrou 76 vírus para o Mac OS, comparado a 100 mil para Windows.