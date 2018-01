McAfee e Symantec preparam serviços online de segurança A McAfee já tem a versão beta de uma ferramenta online de segurança para concorrer com o OneCare, da Microsoft, que deve ser lançado oficialmente amanhã. Chamado de Falcon, o produto deve ser lançado ´em breve´, segundo um comunicado da empresa, e trará ferramentas online de segurança com foco em usuários domésticos. A lista de aplicativos inclui proteção antivírus, firewall para a internet e proteção com spam, além de recursos extras como proteção para redes sem fio e proteção contra phishing scams (ataques que se espalham por e-mail falsificando sites de bancos e outros serviços para roubar dados do usuário). Também como o OneCare, o Falcon deve ter uma ferramenta de recuperação de dados e backup, apresentando funções semelhantes ao pacote Internet Security Suite, que a empresa comercializa no Brasil. Desenvolvimento Outro serviço online criado para concorrer com o OneCare da Microsoft, o chamado Norton 360 da Symantec sofre com a ameaça de atraso em seu desenvolvimento. Anunciado em fevereiro, o programa deve conter o mesmo leque de proteção do OneCare e será compatível com o Windows XP e com o Windows Vista. A ferramenta promete proteção contra roubo de identidades, ajustes de performance no PC e será atualizado automaticamente. O software entra em fase beta nos próximos meses, durante o verão nos EUA. A expectativa é que a empresa lance o serviço no encerramento de seu ano fiscal, em março próximo, o que é um relativo atraso em relação à previsão inicial, que era setembro deste ano. A única diferença é que o lançamento deve ser feito em escala global. A empresa também divulgou o programa de avaliação do aplicativo, que incluirá suporte por e-mail e por chat. Os preços das soluções da McAfee e da Symantec não foram divulgados. O mercado global de ferramentas antivírus é estimado em US$ 3,7 bilhões (dado de 2004), de acordo com levantamento da empresa de pesquisas IDC. O mesmo mercado deve chegar a US$ 7,3 bilhões 2009.