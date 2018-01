McAfee revela lista dos países com sites mais arriscados Um estudo realizado pela empresa de segurança McAfee apontou sites de vários países ao redor do globo que oferecem riscos por downloads mal-intencionados, exploração do navegador e e-mails indesejáveis. O mapeamento foi feito pelo software gratuito McAfee SiteAdvisor, destinado a classificação de sites na internet. A ferramenta - disponível para download gratuito no site da empresa - classifica os sites assinalando-os nas cores vermelha, amarela e verde, de acordo com o risco que cada um representa. ?O estudo é um lembrete claro de que é necessário cautela para navegar com segurança pela Web?, reforça Mark Maxwell, gerente sênior de produtos da McAfee Consumer and Small Business. Nesse novo relatório, o McAfee SiteAdvisor analisou e classificou 265 domínios de nível superior, como Japão (.jp), França (.fr) e Comercial (.com). Isso foi feito com base nos testes de segurança da McAfee para spywares, spams, explorações e fraudes. Um dos resultados é que os usuários de internet ao redor do mundo clicam mais de 550 milhões de vezes em sites perigosos. "Em termos de segurança, foi constatado que a Web não é diferente do mundo físico. Existem bairros seguros e domínios da Web seguros, e há também lugares que ninguém deve visitar", afirma Maxwell. Algumas das principais conclusões do estudo: - A incidência de sites vermelhos e amarelos varia significativamente, oscilando de 0,1% para a Finlândia (.fi) até elevados 10,1% para a pequena ilha de Toquelau (.tk). - Dentre os domínios de países maiores, os mais arriscados são os da Romênia (.ro, 5,6% de sites arriscados) e da Rússia (.ru, 4,5% de sites arriscados). Os domínios desses países também são os que têm maior probabilidade de hospedar sites de exploração de falhas ou de downloads feitos sem o conhecimento do usuário. - O domínio genérico mais arriscado é .info, com 7,5% dos sites classificados como arriscados. O segundo mais arriscado é .com, com 5,5% dos sites classificados como arriscados. - 86.6% dos cliques em sites classificados como vermelhos ou amarelos destinam-se ao domínio .com. - Três dos cinco domínios menos arriscados são de países nórdicos - Finlândia (0,10%), Noruega (.no, 0,16%) e Suécia (.se, 0,21%). A Islândia (.is, 0,19%) e a Irlanda (.ie, 0,11%) completam o grupo dos cinco domínios nacionais menos arriscados. - Embora os domínios nacionais da Holanda (.nl), Alemanha (.de) e do Reino Unido (.uk) sejam relativamente seguros, cada um desses domínios responde por mais de dois milhões de cliques mensais em sites vermelhos e amarelos. Da mesma forma, embora o domínio do Japão (.jp) ocupe o 57º lugar entre os mais arriscados, os sites .jp classificados como vermelhos ou amarelos recebem aproximadamente 1,6 milhão de cliques por mês. O estudo completo e seus resultados, juntamente com um mapa interativo, estão disponíveis neste link.