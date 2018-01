McCafés terão rede Wi-Fi Uma parceria entre o portal Terra e a Vex, empresa que fornece redes sem fio para restaurantes e aeroportos, irá equipar com redes Wi-Fi as 49 unidades dos McCafés, lojas da rede de fast-food McDonald´s que servem cafés e lanches rápidos. O serviço será gratuito inicialmente, mas depois será restrito a usuários do provedor Terra Wi-Fi ou outros provedores filiados à Vex. Outros usuários também poderão acessar o serviço, utilizando cartões pré-pagos vendidos nos locais e em aeroportos.