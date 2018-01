McCartney promete álbuns dos Beatles na internet em 2008

Ao mesmo tempo que lança um novo DVD e a versão expandida de seu último álbum, Paul McCartney prevê que o catálogo completo dos Beatles fará sua tão esperada estréia no mundo digital no ano que vem. "Está tudo acontecendo muito rápido", afirmou o ex-Beatle ao site Billboard.com. "A maioria de nós está pronta, está tudo pronto para lançar. Há só alguns ajustes que resolveremos com conversas nas próximas semanas. Não deve demorar." Veja também: Harrison é o último Beatle a ter músicas digitalizadas Apple vai vender músicas de John Lennon no iTunes McCartney estipulou prazo. "Estou otimista de que as músicas estejam na internet em 2008." Como banda, os Beatles lideram o número de download de músicas ilegais, mas uma recente disputa em torno da marca colocou em campos opostos a Apple, fabricante do iPod, e a gravadora Apple Corps. Parece que um acordo está próximo de ser firmado. Paul McCartney disse que qualquer atraso adicional no prazo estipulado por ele se deve a problemas "contratuais". Os álbuns-solo dos quatro Beatles já estão disponíveis na rede; o último a aderir ao mundo digital foi George Harrison, em outubro. A Apple não afirma oficialmente quando as músicas dos Beatles serão comercializadas na internet. O anúncio é esperado desde fevereiro, quando as empresas iniciaram o embate judicial em torno do catálogo.