McDonald's lança Wi-Fi nas lanchonetes do Reino Unido

A rede de fast-food McDonald's divulgou neste final de semana novo serviço de acesso à internet por Wi-Fi em seus 1,2 mil restaurantes do Reino Unido. A medida fará com que o país seja o maior provedor de acesso à internet sem fio no mundo. Veja também: Todos os pontos de acesso sem fio em São Paulo O lançamento reflete a crescente competição no Reino Unido pelo mercado de banda larga, hoje dominado por contratos ou pelo sistema "pay-as-you-go", em que usuários de hotspots geralmente pagam 5 libras (US$ 10 ou R$ 18) por uma hora de acesso. Há cerca de 11.477 pontos de conexão sem fio no Reino Unido, a maioria deles oferecido pelos provedores The Cloud, BT e T-Mobile, da Deutsche Telecom. O novo serviço do McDonald's rpresentará 10% do total de hotspots no país.