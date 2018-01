McLaren ganha novo impulso após Honda vencer questão sobre desenvolvimento de motores

A companhia japonesa, que substitui a Mercedes na McLaren, retorna à Fórmula 1 como a quarta fornecedora de motores da categoria.

Mercedes, Renault e Ferrari têm permissão para introduzir aperfeiçoamentos limitados durante a temporada, mas havia sido perdido à Honda, como nova participante, que apresentasse o seu motor final para aprovação no dia 28 de fevereiro, com mais nenhum desenvolvimento sendo permitido.

A Honda se reuniu com representantes da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) na última segunda-feira para apresentar seu ponto de vista que julgava aquela situação injusta.

Um documento enviado às escuderias na sexta-feira pelo diretor de corridas da Fórmula 1, Charlie Whiting, ao qual a Reuters teve acesso e que foi confirmado pela FIA, não mencionava o nome da Honda, mas esclarecia a situação com uma emenda em favor da montadora.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Já que cada uma das quatro fornecedoras de 2015 terá uma unidade de potência homologada no início da temporada, nós acreditamos que será justo garantir que todas elas tenham oportunidades iguais para realizar atualizações durante a temporada”, disse o documento.

“Nós iremos permitir que a nova fornecedora use o mesmo número de fichas que as outras três têm à sua disposição, tomando uma média entre as três.”

“Por exemplo, se as três fornecedoras de 2014 têm, respectivamente, oito, sete e cinco fichas não utilizadas no início da temporada, então, a nova fornecedora terá a permissão de usar seis durante a temporada.”

As fornecedoras atuais têm permissão de fazer melhorias em seus motores usando um complicado sistema de “fichas” com limite pré-estabelecido.

As fichas são atribuídas a partes do motor e divididas em três categorias, o que significa que algumas partes exigem mais fichas do que outras e os fabricantes precisam escolher quais partes irão melhorar.

Existem 66 fichas e as atuais fornecedoras podem usar 32 durante o ano de 2015, mas o número será reduzido com o tempo, então, na temporada de 2018 serão apenas 15 fichas disponíveis.

A Honda, que foi parceira da McLaren de 1988 até 1992, quando ganharam quatro títulos de construtores, abandonou a F1 como equipe no final de 2008.

A McLaren não vence uma corrida desde 2012 e terminou em quinto na última temporada. O bicampeão Fernando Alonso retornou ao time depois de correr pela Ferrari para se juntar ao britânico Jenson Button como a dupla de pilotos da equipe para este ano.

A nova temporada começa na Austrália, no dia 15 de março, com a expectativa que a atual campeã Mercedes novamente dê as cartas após dominar em 2014.