MCT anuncia nova rede de telemedicina A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), com apoio da Associação Brasileira de Hospitais Universitários (Abrahue), acabam de lançar a Rede Universitária de Telemedicina (Rute). A Rute pretende interconectar hospitais universitários de instituições de ensino e pesquisa de todo o país e promover a colaboração entre grupos de pesquisa em saúde. Os responsáveis pela iniciativa esperam apoiar o aprimoramento de projetos em telemedicina já existentes e incentivar o surgimento de futuros trabalhos. Com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a rede ligará instituições com projetos em telemedicina. A infra-estrutura será fornecida pela RNP por meio da infra-estrutura nacional da internet, incluindo também as redes metropolitanas de educação e pesquisa. Os investimentos chegam a R$ 5 milhões e a previsão é de que até o fim do ano todas as 20 instituições estejam na Rute, formando uma comunidade em telemedicina. Pela integração dos hospitais universitários, os participantes poderão trocar informações médicas, fazer consultas por videoconferência, análise de sinais e imagens médicas, radiologia por imagem e cursos de capacitação médica a distância. Segundo a RNP, também será possível colaborar com instituições no exterior por meio da Rede Clara (Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas) e de conexões internacionais para a Europa e a América do Norte.