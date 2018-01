MEC monitorará redes sociais durante prova do Enem Um dia antes da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, confirmou que a pasta fará um monitoramento nas redes sociais para acompanhar o comportamento de estudantes que eventualmente postarem fotos da própria prova durante a aplicação. O ministro comparou o monitoramento nas redes sociais aos escândalos de espionagem do governo dos Estados Unidos, afirmando que o trabalho do MEC "não é tão eficiente" quanto o do governo Barack Obama, mas "é bom".