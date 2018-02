MEC suspende vestibular de 4% dos cursos de humanas

O Estado com mais cursos reprovados foi São Paulo, com os vestibulares de 58 graduações bloqueadas. Proporcionalmente, no entanto, o Estado que mais teve problemas foi o Amapá, onde 15% das graduações analisadas foram consideradas insatisfatórias pela segunda vez. O Rio Grande do Sul foi o único Estado onde não houve suspensão de vestibulares.

No total, 761 cursos tiveram resultados insatisfatórios na avaliação, com CPC 1 e 2. No entanto, apenas os 270 repetiram esses conceitos pelo segundo ciclo seguido de avaliação - o primeiro foi em 2009. Esses terão de assinar com o MEC um protocolo de compromisso prevendo melhorias na composição e regime de trabalho docente, na infraestrutura e na organização pedagógica dos cursos.

O grupo de reincidentes se divide em dois grupos. O primeiro deles, que mantém uma tendência negativa na avaliação, tem 118 cursos, com 19.241 vagas, e terá o vestibular suspenso até que todo o protocolo tenha sido cumprido. Os demais 152, que demonstraram alguma melhoria entre os dois ciclos de avaliação, possuem 24.828 vagas e poderão ser autorizados a abrir novos vestibulares ao longo de 2014, desde que uma avaliação in loco comprove que o protocolo está sendo cumprido.

Dos cursos com problemas, a maioria é de administração, 103. Outros 51 são de Ciências Contábeis e 38, de Direito. Comunicação Social concentra 16 e as todas as demais áreas avaliadas, 62.