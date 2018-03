MEC vai recorrer de prorrogação das inscrições do Enem O Ministério da Educação (MEC) divulgou na tarde de hoje que vai recorrer da decisão da Justiça Federal que prorrogou as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o dia 28 de agosto. Segundo nota divulgada pelo MEC, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) "tomou conhecimento, por fax, do teor da medida liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro". Ainda de acordo com a nota, "o Instituto recorrerá da decisão, com o objetivo de assegurar o cronograma de aplicação dos exames do Enem". Mais de 4,5 milhões de estudantes se inscreveram para a avaliação.