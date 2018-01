Medalhista do Pan é atropelada e está em estado grave

O motorista, não identificado, fugiu sem prestar socorro à vítima, que estava acompanhada de Paulo Soares, de 58 anos, que morreu no local.

Sarah foi socorrida e levada ao hospital inconsciente. Sua mãe, Maria Fátima Alves Gonçalves, publicou em sua página no Facebook que a filha teria tido morte cerebral. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua assessoria de imprensa, não confirma a informação, diz apenas que o estado da atleta é "gravíssimo" e que "há suspeita de morte cerebral".

"Minha filha foi assassinada por mais um maluco bêbado do trânsito dessa cidade. Quero Justiça e não vou descansar enquanto não acabar com esse cara", escreveu a mãe de Sarah no Facebook.

A ex-nadadora ganhou medalha de prata no revezamento 4X200 metros livres nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, em 2011. Deixou a natação para trabalhar como modelo no ano passado.