Mediador vai para Ucrânia em busca de resgates

Homens armados ocupam edifícios públicos em Donetsk e outras cidades fronteiriças de língua russa e se recusam a reconhecer um acordo firmado em Genebra na quinta-feira em que Rússia, Ucrânia e EUA e aliados de Kiev concordaram que a OSCE deve supervisionar o desarmamento dos militantes e de evacuação de instalações ocupadas e ruas.

Os próximos dias podem determinar se a agitação após a derrubada do presidente da Ucrânia pró-Moscou pode ser contida. A Rússia, que anexou a Crimeia no mês passado, na pior crise do Leste-Oeste desde a Guerra Fria, nega incentivo aos separatistas ou planejando invadir a Ucrania.

"As potências ocidentais ameaçaram mais sanções econômicas se Moscou não convencer os militantes a se renderem.

Ertogrul Apakan, que lidera a missão especial em Kiev, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, disse que seu vice estaria em Donetsk neste sábado e se reunir com líderes separatistas no domingo para ver se eles vão cumprir o acordo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de uma reunião na capital ucraniana com diplomatas das quatro partes no Acordo de Genebra, o enviado suíço Christian Schoenenberger, cujo país é presidente da OSCE, disse que seus monitores tinham falado com vários ativistas: "Por enquanto, a vontade política não é de sair", disse.

Em Donetsk, líderes separatistas renovaram pedido para um referendo que pode ver o coração industrial da Ucrânia anexada pela Rússia.

"Uma pesquisa feita pelo instituto em Kiev, no entanto, sugeriu uma maioria não quer Moscou, apesar de desconfiança generalizada entre os falantes de russo da nova liderança em Kiev.

O governo justificou a sua falta de ação visível além da criação de postos de segurança por um desejo de não ferir os civis. Isso arriscaria provocando a intervenção da Rússia ameaçou se o sangue é derramado russo. Mas a falta de recursos e treinamento também ajuda a explicar a hesitação.

O governo ucraniano tem se esforçado para mostrar que está pronto para atender as demandas de pessoas no leste para uma maior autonomia e direitos de uso da língua russa local.

Com uma eleição presidencial para eleger um novo presidente prevista para 25 de maio, ele também precisa convencer os ucranianos que 23 anos de corrupção e má gestão economica grandioso sob vários líderes pode vir a final e dar ao estado um futuro melhor.

Uma pesquisa do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev para o jornal Zerkalo Nedeli encontrado a menos de um terço das pessoas nas regiões mais orientais de Donetsk e Luhansk votariam em regra a partir de Moscou e menos de um quarto disseram apoiar a tomada de prédios públicos por homens armados.

(Reportagem adicional de Alissa de Carbonnel em Donetsk, Thomas Grove em Slaviansk, Ucrânia, Pavel Polityuk em Kiev e Vladimir Soldatkin e Christian Lowe em Moscou)