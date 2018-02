Médica é baleada em posto de saúde de Porto Alegre A médica Cláudia Hilbig, de 35 anos, foi baleada por assaltantes dentro do Posto de Saúde Beco dos Coqueiros, na zona norte de Porto Alegre, nesta segunda-feira. Com base nos primeiros depoimentos, a polícia afirma que dois homens entraram no posto armados, anunciaram o assalto e dispararam quando a médica moveu-se para pegar, dentro da bolsa, as chaves do automóvel que estava no pátio, conforme exigiam os ladrões.