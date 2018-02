Médica é encontrada morta em casa em Sorocaba-SP A médica Márcia Cristina da Fonseca Navarro foi encontrada morta, ontem, na entrada do salão de festas de sua casa, no Jardim Astro, bairro residencial nobre de Sorocaba, no interior paulista. Não havia sinais evidentes de violência, mas a Polícia Civil decidiu investigar as circunstâncias da morte. A médica havia saído de casa para o trabalho na manhã de sábado e não retornou nem fez contato com a família.