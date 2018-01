Médicas darão consultas virtuais no Second Life

A partir desta quinta-feira, e nas noites de todas as segundas e quintas-feiras, duas médicas se sentarão diante do computador por algumas horas para responder às dúvidas sobre saúde de jovens que visitam a Ilha da Saúde, no Second Life. O atendimento é realizado em um consultório virtual onde paciente e médico podem se comunicar por meio de mensagens escritas ou por áudio. De acordo com os criadores da ilha, a identidade do usuário é mantida sob sigilo e, assim como ocorre nas consultas presenciais, o médico respeitará a confidencialidade e a privacidade do paciente. Em seis meses, essa modalidade de consulta se estenderá aos pacientes de doenças crônicas. Segundo Ana Echenique, membro da Associação dos Cidadãos com Enfermidades Crônicas da Espanha, a ação terá um "efeito terapêutico" para esses pacientes e suas famílias. "O Second Life dará um apoio mais importante do que pensamos", afirma Ana, que qualificou de marco e de uma aposta em futuros projetos que unem as áreas de saúde e de novas tecnologias. A Ilha da Saúde tem capacidade para 300 pessoas e conta com sala de reuniões, auditório para congressos, salas de aula e painéis com dicas de saúde e educação sanitária. Ela fica nas coordenadas Semfyc Island (182, 95, 25). Clique aqui para teleportar. Sexualidade A iniciativa, desenvolvida pela parceira firmada entre a Sociedade Espanhola de Medicina Familiar e Comunitária e a Associação dos Cidadãos com Enfermidades Crônicas, pretende oferecer ao usuário mais jovem um espaço onde ele possa encontrar informação confiável sobre saúde e respostas às dúvidas mais freqüentes a respeito de temas, como sexualidade, alimentação e drogas. O presidente da Sociedade Espanhola de Medicina Familiar, Luís Aguilera, destacou durante a inauguração do projeto que adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos fazem parte do grupo que menos vai ao médico, ao mesmo tempo em que são os que mais tempo passam diante do computador, em média 12,7 horas por semana. "Quando um jovem tem uma dúvida sobre sexualidade, é comum que ele busque respostas em fóruns na internet, onde consultará outros jovens", explica Rosario Jiménez, uma das médicas que atenderá no Second Life esta noite e todas as quintas, das 22h30 às 24h (das 17h30 às 21h, horário de Brasília), e às segundas-feiras, das 19h30 às 21h (das 14h30 às 16h, horário de Brasília). Os responsáveis pela Ilha da Saúde confiam no sucesso do projeto e esperam conseguir atender cerca de 300 avatares até o fim do ano. Lançado há cinco anos, o Second Life conta com mais de 13 milhões de usuários cadastrados ao redor do mundo. O mundo virtual permite a interação em tempo real de seus usuários por meio de avatares (personagens virtuais). MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.