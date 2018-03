Médico Abdelmassih é transferido para Tremembé-SP

Na noite de ontem, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Ellen Gracie negou a liminar no habeas-corpus impetrado no sábado pela defesa, após a Justiça paulista e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) terem negado liberdade ao médico. Os crimes de estupro teriam começado na década de 1970 e Abdelmassih teve na semana passada seu registro profissional suspenso por tempo indeterminado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).