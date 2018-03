Médico brasileiro é libertado no Líbano O médico brasileiro Mohamad Kassen Omais foi libertado hoje pelo governo libanês, após permanecer detido desde o último dia 15. Omais deixou a prisão com o pai. "Passei por uma pressão psicológica muito forte", disse o médico para a Globo News. Omais disse que não recebeu agressões físicas. "Houve uma agressão psicológica, eu fiquei várias vezes sozinho no quarto. A alimentação era precária, sem água e luz", disse o brasileiro. Ele comentou ainda que sua prisão ocorreu por ser homônimo de um homem procurado por terrorismo no Líbano. "Neste momento, não sei se eu voltaria para o Líbano, mas preciso ver com mais calma depois", contou Omais, que creditou a sua soltura a amigos e ao ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.