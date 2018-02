Médico confirma que mãe de jovem tem sintoma de gripe O médico Roberto Fiszman, chefe do Serviço de Epidemiologia e Avaliação do Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), confirmou a internação de uma mulher com suspeita de gripe suína. Ela é mãe do rapaz de 29 anos que contraiu a doença do amigo que esteve no México.