Médico cubano morre de enfarte em Salvador Integrante do programa do governo federal Mais Médicos, o cubano Pedro Juan Tamayo Martin, que trabalhava em Salvador, morreu, no fim da tarde desta segunda-feira, 15, vítima de um enfarte, segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde. Martin, que estava na cidade desde dezembro e trabalhava na Unidade de Saúde da Família São José de Baixo, no Subúrbio Ferroviário, morreu por volta das 17h, pouco depois de chegar em casa, voltando do trabalho.